«Implementación de Tandeos de Agua en Ciudad Victoria: Respuesta a la Crisis de Abastecimiento por Disminución de Niveles en La Peñita»

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Ante la disminución en los niveles de almacenamiento de las fuentes de abastecimiento de esta ciudad capital como La Peñita, actualmente se están aplicando tandeos de agua en 50 colonias, lo que representa un diez por ciento de la población, informó el Gerente General de Comapa Fernando García Fuentes.

“Desafortunadamente en el momento en el que la producción de agua de La Peñita baja, que es el momento en que nos encontramos ahorita, empezamos a tener problemas”.

En rueda de prensa, agregó; “estamos hablando de unas 50 colonias aproximadamente, en la parte alta principalmente”.

Cabe señalar que García Fuentes refirió que actualmente Comapa Victoria suministra agua a 500 colonias aproximadamente; “estamos hablando de un diez por ciento que se está viendo afectado”.

De acuerdo con información de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, después de la lluvias del mes de junio, La Peñita llegó a abastecer casi 700 litros de agua por segundo, y actualmente sólo da 370 litros por segundo, por lo que la presión resulta insuficiente para suministrarla a las colonias ubicadas en las zonas altas, que es donde principalmente se está aplicando el tandeo.