Consolida SEDUMA rectificación de límites territoriales de la zona conurbada

Tampico, Tamaulipas.- Con el objetivo de dar certeza jurídica a las familias y ordenar el crecimiento urbano, el proyecto de rectificación de límites territoriales de los municipios de la zona conurbada del sur del estado, avanza de manera firme y coordinada. La iniciativa, aprobada por los tres cabildos, se encuentra en su segunda fase, enfocada en la monumentación de siete puntos de control terrestres georreferenciados, una acción técnica clave para atender una problemática histórica de indefinición territorial.

Durante una reunión de trabajo del Instituto Metropolitano de Planeación del Sur de Tamaulipas (IMEPLAN), se informó que esta etapa contempla la instalación de dos referencias en Altamira, dos en Ciudad Madero, dos en Tampico y una en la zona de confluencia de los tres municipios, ubicada en la colonia Santa Elena. Cada una contará con una marca física permanente, integrada por una placa de bronce con coordenadas oficiales.

Como parte del proceso, el IMEPLAN entregó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas (SEDUMA) las actas y planos del proyecto, validados por los cabildos, con el fin de iniciar la gestión ante el Congreso del Estado para la expedición del decreto correspondiente. Esta acción da continuidad a lo presentado en septiembre de 2025 y fortalece la coordinación institucional con los municipios.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, destacó que este avance responde a una visión humanista, alineada a la política del gobernador Américo Villarreal Anaya, al poner en el centro a las personas y su derecho a la certeza territorial.

“Este proyecto pone orden donde durante años hubo confusión. Avanzar con diálogo y consenso significa dar tranquilidad a las familias y bases sólidas a los municipios para planear su desarrollo”, señaló.

La rectificación no implica la creación de nuevos municipios ni cambios al territorio estatal. Se trata de una precisión técnica de los límites existentes, sustentada en criterios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que permitirá prevenir conflictos futuros y fortalecer procesos como el catastro y la planeación urbana.

En la reunión participaron la directora general del IMEPLAN, María Silvia Montalvo Tello, y el coordinador de Fortalecimiento Institucional de la SEDUMA, Rommel Samuel Silva Saldaña. Asimismo, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, y el alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, reconocieron el respaldo del Gobierno del Estado para concretar este proyecto, que sienta un precedente de consenso institucional en Tamaulipas.