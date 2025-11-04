Rechaza Secretario de Seguridad Pública Aumento en Cifras de Desaparecidos en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

El Secretario de Seguridad Pública Carlos Arturo Pancardo Escudero rechazó versiones difundidas por colectivos durante los últimos meses, y descartó que se esté dando un incremento en la cifra de personas desaparecidas en la entidad.

“Yo creo que no es la realidad porque la cifra de localizados rebasa los ahora sí que las personas que dicen desaparecidas”, refirió.

Pancardo Escudero señaló que incluso, hay reportes de personas desaparecidas cuando en realidad son situaciones que derivan de cuestiones familiares.

“Luego se convierten en una fuga de familia, problemas de familia”, acotó.

El Secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que hay un gran porcentaje de localizados en el estado, “y la Fiscalía está haciendo su trabajo”.

En ese sentido, destacó que no hay una cifra alarmante de alguna estadística negra, donde personas desaparecidas no han sido localizadas.

“Hasta ahorita no tenemos una cifra negra así relevante o que nos alarme de desaparecidos que no se hayan localizado”, aseveró.