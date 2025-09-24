Reapertura de cuentas no tiene dedicatoria: Morena

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de septiembre. -La diputada local Ana Huerta Valdominos, de Morena, aseguró que la reapertura de cuentas no constituyen una «cacería de bruja» sino que tienen la intención de ir acabando con prácticas corruptas en administración pública.

La legisladora de Nuevo Laredo dijo en entrevista que la revisión de cuentas públicas no tiene dedicatoria y podría afectar a políticos de cualquier partido, ya que no se trata de una afrenta política.

Ahorita va el domingo dijo que el congreso del estado seguirá atendiendo todos los reportes que nos remita la Auditoría Superior del Estado, no se permitirá ningún desvío de recursos públicos

«La idea es que no haya corrupción y para eso hay que revisar todas las cuentas públicas, no nada más las que se revisan para un partido en particular», declaro.

Huerta Valdovinos dijo también que «nosotros queremos que las cuentas que no estén claras, pues que se esclarezcan esa es la idea».

Reiteró que la revisiones no son ni una cacería de brujas ni tienen dedicatoria a nadie en particular.

«Si hay algo mal en cualquier Gobierno ya sea de Morena del PAN, del PRI, de donde sea, pues se tiene que esclarecer esa es la idea», puntualizó.