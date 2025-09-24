Acusaciones del PAN contra Morena:»El colmo del cinismo», dice Humberto Prieto

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 24 de septiembre.-Las acusaciones del PAN contra Morena por presuntos nexos con los hermanos Carmona, son «el colmo del cinismo» afirmó el diputado local Humberto Prieto Herrera.

El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso refirió que al panismo «se les cayó la mentira» cuando salieron a relucir contratos de la Secretaría de Salud en el anterior sexenio con los hermanos Carmona.

«Ellos aseguraban que nunca habían tenido una relación con ellos y ahí está la Secretaría de Salud que ya fueron denunciados: donde claramente habían nexos y hechos de corrupción».

Añadió que se dieron desfalcos a través de adjudicaciones directas que terminaron afectando el presupuesto público.

Prieto Herrera también dijo que las acusaciones del PAN de Tamaulipas sobre la inseguridad se basan en mentiras.

El diputado local dijo que la peor crisis de inseguridad de vivió en el sexenio pasado en el que se maquillaban las cifras para ocultar los hechos delictivos.

«Ahora quieren venir a dar este tipo de declaraciones pero ya se ha avanzado mucho en seguridad aquí en Tamaulipas, sin duda falta por hacer, sin duda suceden casos que son muy lamentables».

Prieto Herrera reiteró que los actores políticos del PAN se esfuerzan por mentir y culpar a Morena por situaciones de inseguridad que fueron heredadas.