Quedaron fuera de la Escuela es nuestra casi 5 mil 500 maestros y 849 escuelas de tiempo Completo en Tamaulipas

Por José Gregorio Aguilar

Casi la totalidad de las 849 escuelas de Tamaulipas que pertenecían a tiempo completo así como cerca de 5 mil 500 maestros que laboraban la jornada ampliada prácticamente quedaron fuera del nuevo programa La Escuela es Nuestra.

El representante del Movimiento Nacional de los Trabajadores de la Educación del Programa Escuelas de Tiempo Completo, Edwin Granados Márquez, dijo al respecto que a nivel nacional ni siquiera la tercera parte de los planteles fue incluido en la Escuela es Nuestra.

Hace dos meses se llevó a cabo un foro en el Congreso de la Unión en el que se dio voz a los maestros que han prestado su servicio en el desaparecido programa Escuelas de Tiempo Completo y en el que estuvieron presentes legisladores federales con el fin de integrar una propuesta para modificar las reglas de operación pero hasta ahora no ha habido respuesta de parte de los legisladores.

“Yo estoy en comunicación con la diputada Esther Mandujano, ella fue la que presidió los foros y obviamente ella está tratando el tema con la diputada Flora Tania, cual es el sentido de que estemos en comunicación con ella porque ellos dijeron que de esos foros iban a sacar una minuta para mandarla a la subsecretaria Martha Velda Hernández Moreno para que lo tomara en cuenta para las adecuaciones o modificaciones de las reglas de operación y de la aplicación del programa”.

Ese silencio de la parte oficial ha desanimado un poco a los maestros porque tienen basadas sus esperanzas en que los integrantes de la legislatura federal recuperen los beneficios que brindaba Tiempo Completo.

Se suponía que todas, o la gran mayoría de las escuelas que pertenecían a Tiempo Completo serían reincorporadas a La escuela es Nuestra pero lo cierto es que ni la tercera parte de las mismas fueron incluidas, reiteró Edwin Granados.

“No hemos tenido respuesta, más bien la maestra Esther me dice que Tania Cruz la diputada no le ha dado ninguna respuesta no le ha mandado ninguna minuta pero que cada vez que se reúne con ella trata ese tema y le dice que hay de avances y le contesta que ya está operando y efectivamente en algunos estados ya está las inscripciones de las nuevas escuelas que van a participar en el programa pero son muy pocas, digamos una comparación muy drástica con relación a lo que teníamos a nivel nacional inscritas en el programa escuelas de tiempo completo.

Como se sabe en Tamaulipas son cerca de 5 mil 500 maestros los que prestaban su servicio en tiempo completo a los cuales, por cierto, se les quedó a deber sueldos correspondientes a los dos últimos meses; la gran mayoría de estos docentes también están a la deriva porque sus escuelas no han sido incorporadas al nuevo programa.