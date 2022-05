Protestas ante el Ayuntamiento son muy raras: Gattás

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- Más que para solicitar agua, las protestas que llegan a Presidencia Municipal son «golpes mediáticos y cuestión política», afirmó el Alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez.

Entrevistado al filo del mediodía después de que se realizara una protesta en la Presidencia Municipal, Gattás Báez aseguró que dará a conocer el nombre y apellidos de quienes están orquestando dichas manifestaciones.

«Esas protestas son muy raras, no quieren platicar, no quieren arreglar nada y en ese sentido están muy dudosas, pues si no podemos llegar a un acuerdo, les mando las pipas para el suministro de agua y no quieren”, aseveró.

Dijo que lo «raro» de dichas protestas es que los quejosos llegan a manifestarse a la Presidencia Municipal, pero sin disposición de buscar un encuentro con algún funcionario para encontrar una solución a sus demandas.

“Si es agua (lo que quieren), les mandamos pipas; pero no les interesa, no quieren llegar a acuerdos; media hora y se van en un micro»

Y agregó; «estamos hablando de algo muy raro y la verdad traemos la información de que les pagan el micro”.

Por último, Gattás Báez señaló que las líderes que encabezan dichas protestas no son de la colonia de donde aseguran venir.

“Traen líderes de otros lados, estamos haciendo una investigación y un seguimiento, pero no quieren acordar nada ellos y vienen nada más a hacer ruido».