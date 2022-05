Reaccionan maestros a los cambios propuestos para educación básica

Por José Gregorio Aguilar

En la elaboración de la nueva propuesta curricular para la Educación Básica le cargan la mano a los maestros en cuestiones de investigación y planeación, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia, (ANPF) José Alejandro Águila Arguelles.

“Estuvimos en los foros para la creación de la nueva curricula de educación básica, estamos participando fuertemente nosotros tenemos el documento federal que nos lo dieron, tuvimos la invitación directa de la Secretaría de Educación para participar en dicho foro”.

Informó que tras desmenuzar ese documento, la representación nacional encontró lo que llamó “una serie de disparates” y atribuyó que esa propuesta curricular fue hecha por un grupo colegiado que no está preparado para esa encomienda.

“A nosotros nos mandan todo el documento y los desmenuzamos y nos encontramos con disparates tremendos, no es la titular de la SEP, a ella le toca dar la cara, sino el grupo colegiado de gente que no está preparada en cuestión de cargarle la mano a los maestros en cuestión de planeación de investigación”.

Pareciera que en lugar de empezar por el 1, comienzan con el 2 o con el 3; José Alejandro subrayó que los cambios tienen que partir desde las instituciones formadoras de docentes, es decir, en las Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional donde se tendría que preparar o capacitar a los docentes para las nuevas tareas que se les va asignar en esa nueva propuesta curricular para la Educación Básica.

“El daño inicial no es ahí en la escuela no, es desde la formación de los docentes y en la universidad pedagógica nacional que no los han capacitado para esa tarea que les van a asignar”, insistió.

El presidente de la ANPF resumió su comentario afirmando que las políticas del presidente Andrés Manuel carecen de proyectos educativos; está olvidada la parte académica, según reafirmó.