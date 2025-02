Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria.-Para que puedan realizar su trabajo con mayor libertad, ya que en parte se relaciona con la lucha contra la corrupción, el diputado Eliphalet Gómez Lozano propuso al Congreso del Estado una iniciativa presentada para otorgar fuero constitucional a la titular de la Contraloría de Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo

Asimismo, se propone dar fuero al Jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales. Con ello se pretende que ambos funcionarios no puedan ser detenidos por asuntos relacionados con el desempeño de sus funciones, no obstante que en caso de cometer un delito no quedarían exentos, ya que queda abierta la posibilidad de someterlos a un juicio político, precisamente para retirarles el fuero.



Gómez Lozano manifestó que de aprobarse su iniciativa las personas titulares de dichas áreas gozarán de fuero constitucional.

La titular de la Contraloría de Gobierno se encarga de la vigilancia interna sobre el comportamiento de los funcionarios públicos de la administración estatal y el uso correcto de los recursos públicos, ya sean financieros, materiales o humanos.

En caso de irregularidades la Contraloría puede aplicar sanciones administrativas e incluso ordenar la inhabilitación de funcionarios públicos. Además, puede dar vista a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que se judicialicen las denuncias.

Ante ello, la iniciativa de Gómez Lozano fue turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda para su dictamen y posterior sometimiento al voto del pleno.

La propuesta se encamina a ser aprobada por los diputados locales y con ello se espera que mejore el funcionamiento de las dependencias que encabezan los dos funcionarios que ahora gozarán de fuero constitucional.