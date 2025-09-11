Promueve Morena iniciativa para verificar consultorios apócrifos en Tamaulipas

Por: José Medina

Ciudad Victoria.-

La diputada de Morena en Tamaulipas Silvia Chávez Garay presentó una iniciativa para verificar consultorios, ante la cantidad impresionante de dispensarios apócrifos.

Consideró que es su obligación como legisladores, terminar con estos despachos de profesionistas. Razón por la cual, invito a quienes están en esta situación, a que sean honestos y se dediquen a lo que es realmente su trabajo; considero que, si no tienen una licenciatura, maestría o doctorado, no deben fungir como tal.

Dicha actividad en el Código Penal vigente en nuestro Estado, propiamente en su artículo 262, establece que «Comete e/ delito de usurpación de profesión e/ que se atribuya e/ carácter de profesionista sin tener título lega/ o ejerza los actos propios de la profesión.».

Por eso formuló una respetuosa solicitud al Titular de la Secretaría de Salud del Estado, y a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), para que lleven a cabo las acciones pertinentes, a fin de que en los 43 Ayuntamientos del Estado, se lleve a cabo la localización de posibles consultorios que funcionen ilegalmente y llevar a cabo los procedimientos legales conducentes; con el único fin de salvaguardar la vida, la salud y la integridad de las y los Tamaulipecos y que en todo el territorio, se encuentren constituidos de manera formal y con la licencia sanitaria correspondiente.

Aunado a Io anterior, me permito señalar que desempeñar actividades sin contar con el documento expedido por la Secretaría de Educación Pública, no sólo se castiga como una falta menor, sino como un delito contemplado en el Código Penal Federal y Estatal»

Denunció que lo anterior en virtud de haber recibido quejas o denuncias de clínicas ilegalmente establecidas, mismo que ofertan servicios como cirugías estéticas, operando de manera clandestina, sin licencia sanitaria, sin medidas de higiene certificadas, con personal sin acreditación académica, con infraestructuras inadecuadas y en condiciones riesgosas.

«Por eso se deben tomar medidas sobre este tema tan delicado como Io es la salud de las y los tamaulipecos, estimo necesario realizar una solicitud al Titular de la Secretaría de Salud del Estado, y a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), para que lleven a cabo el trabajo de campo respectivo a fin de que en los 43 Ayuntamientos del Estado, se lleve a cabo la localización de posibles consultorios que funcionen ilegalmente y llevar a cabo los procedimientos legales conducentes; con el único fin de salvaguardar la vida, la salud y la integridad de las y los Tamaulipecos, y que en todo el territorio, se encuentren constituidos de manera formal y con la licencia sanitaria correspondiente», explicó.