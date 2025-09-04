Preven que empiecen a ceder las altas temperaturas en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 4 de septiembre.- Las altas temperaturas comenzarán a ceder en el corto plazo con la llegada de los primeros frentes fríos, que aunque serán débiles, generarán un ambiente más fresco y con mayores posibilidades de lluvia, informó el coordinador estatal de Protección Civil de Tamaulipas, Luis Gerardo González de la Fuente.

Señaló que los sistemas frontales afectarán principalmente a los estados del norte del país, provocando que Tamaulipas experimente un clima más fresco hacia finales del año.

González de la Fuente advirtió que, aunque se esperan lluvias derivadas de las condiciones locales, durante septiembre no se descarta la llegada de algún fenómeno meteorológico importante procedente del Atlántico.

De acuerdo con los pronósticos nacionales, las precipitaciones podrían extenderse hasta noviembre, un hecho poco común, ya que normalmente concluyen en octubre. “Este escenario sería positivo para Tamaulipas”, aseguró el funcionario.

El titular de Protección Civil indicó que los cambios en el clima serán paulatinos, pero suficientes para dar un respiro a la población después de varios meses de altas temperaturas.

Finalmente, sostuvo que este cierre de año fresco y húmedo representa una oportunidad para las actividades productivas que dependen de la disponibilidad de agua y permitirá mitigar parcialmente los efectos de las altas temperaturas.