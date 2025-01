Podrán decidir padres llevar sus hijas e hijos a clases ante bajas temperaturas: SET

-En caso de que la temperatura disminuya por debajo de los cinco grados centígrados, será decisión de padres, madres o tutores la asistencia de estudiantes a la escuela

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Ante las bajas temperaturas que se presentarán en la entidad durante esta semana, de acuerdo al pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional, Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación de Tamaulipas, señaló que serán los padres y las madres de familia o tutores, quienes decidirán si llevan o no a sus hijos e hijas a clases a las escuelas de educación básica.

“De parte de las autoridades educativas escolares, está la posibilidad de que los padres de familia determinen entre los cero y los cinco grados el llevar o no a sus hijos a las escuelas, y a partir de los cero grados la suspensión, esto como parte del cuidado de toda la comunidad escolar”, expresó.

Explicó que de acuerdo al pronóstico climatológico será la zona norte la que presentará un frío más intenso llegando hasta un dígito, mientras que la región centro y sur será menos afectada, por lo que invitó a la ciudadanía a estar al pendiente de las recomendaciones que emitirán las autoridades ante la contingencia invernal.

Sobre las versiones de que debido a las bajas temperaturas el reinicio de las actividades escolares se pospusiera hasta el próximo lunes 13 de enero, aclaró que no hay una solicitud formal de la Sección 30 del SNTE para modificar el calendario escolar.

“Creo que hay una corresponsabilidad en este sentido, hemos conversado con el titular de la Secretaría General sobre la importancia de cumplir con el calendario escolar; Tamaulipas hizo un esfuerzo importante para cumplir con el calendario escolar, para platicar con las autoridades federales para establecer condiciones particulares de acuerdo a nuestras condiciones climatológicas y esto va a implicar que todos asumamos el compromiso de al menos cumplir con los 185 días de dar el servicio”, enfatizó.

Indicó que durante lunes y martes, las y los docentes tamaulipecos realizan un taller de actualización, para que a partir del miércoles regresen a las aulas más de 850 mil estudiantes que comprende la educación básica, para que durante febrero se reincorporen los del nivel medio superior, alcanzando así 1.3 millones de estudiantes en Tamaulipas.

Castillo Pastor resaltó también que Tamaulipas es una de las entidades punteras en el Registro del Sistema Educativo Estatal, comenzado con esta labor incluso desde noviembre haciendo un refrendo de la participación de las madres y los padres de familia en las preinscripciones para registrar en el siguiente grado a las y los alumnos o en el siguiente nivel educativo: “en el mes de febrero se sigue insistiendo mucho y en Tamaulipas hemos hablado más que de una preinscripción, de una inscripción definitiva”, complementó.

Refirió que Tamaulipas es una entidad que atiende una diversidad de población escolar debido a sus condiciones características, por ejemplo hay familias que llegan por temporadas al estado, porque los padres vienen a trabajar en regiones agrícolas y ganaderas, además de la población migrante que está en constante movimiento.

Destacó que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, las autoridades educativas garantizarán que el derecho a la educación sea para todas y todos y de forma permanente: “que sepa la población que el postulado del gobernador en cuanto a la prestación del servicio educativo es el ser un derecho, no una mercancía. Y es algo que tenemos que garantizar a todos ellos”, finalizó.