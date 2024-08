Plantas de emergencia en hospitales recibirán Mantenimiento preventivo

Por José Gregorio Aguilar

Las 55 plantas de emergencia en los hospitales públicos del Estado recibirán mantenimiento preventivo para garantizar que, ante cualquier eventualidad, puedan operar sin ningún problema, informó Gabriel de la Garza.

El subsecretario de Planeación y Calidad de la Secretaría de Salud dijo que es primordial que, ante emergencias o momentos críticos, los hospitales dispongan de suministro de energía confiable.

Por ello resaltó la importancia de proporcionar mantenimiento para garantizar que dichas plantas funcionen adecuadamente y de manera segura en todos los hospitales.

“Necesitamos darle mantenimiento este año, son varios millones de pesos que se invierten, es anual el mantenimiento y si no se da empiezan a tener fallas; el gobernador dijo adelante”.

Gabriel de la Garza dijo que una planta de emergencia es vital en las unidades médicas, sobre todo en el área de quirófanos cuando se lleva a cabo una operación o bien, en las áreas de intubación de pacientes los cuales requieren ventilación ininterrumpida.

“En un hospital como el General si se te va la energía eléctrica en pleno proceso la planta entra de inmediato y que abastece, pues a los quirófanos porque están operando, las terapias intensivas tenemos pacientes intubados asistidos a la ventilación con muchos equipos y si no le das energía eléctrica no les das ventilación a los niños del Hospital Infantil que siempre hay 8 o 10 niños con tubo con intubación”.

Sin embargo, el funcionario aclaró que, como parte de la federalización de los servicios de salud la infraestructura hospitalaria establecida pasó a manos del IMSS Bienestar donde, y a causa del proceso de transición, aún no se cuenta con el personal suficiente para poder llevar a cabo un programa completo de mantenimiento a las plantas de emergencia.

“En esta transición ellos todavía no cuentan con el personal suficiente, por ejemplo con el fenómeno metereológico algo que preocupa a la dirección de infraestructura donde hay arquitectos, ingenieros son las plantas de emergencia son 55 no es una cosa sencilla y el IMSS Bienestar en este momento no podían resolver, hay un solo responsable como haces el diagnóstico. Tenemos que apoyarnos es la indicación del gobernador, no tienen todavía la infraestructura humana para resolver todo esto”, cuestionó De la Garza.

El funcionario citó que, ante el más reciente fenómeno metereológico que impactó en Tamaulipas, se dispersó a decenas de trabajadores a diferentes unidades médicas de algunos municipios donde cayó abundante agua.

“El día del huracán mande tres gentes a san Fernando 3 a matamoros, 2 a la Marina, les pedí que estuvieran pegados con la gente de mantenimiento de cada unidad médica; dispersé 20 gentes para que estuvieran al pendiente del funcionamiento, principalmente en el área de cuarto de máquina, donde están las calderas la climatización y las plantas de emergencia”.