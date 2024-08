Inquieta a Eventuales posible contratación de empresa externa para combatir al dengue

Por José Gregorio Aguilar

El representante de los trabajadores eventuales de la Jurisdicción Sanitaria Uno, Miguel Ángel Martínez Garza, declaró que corrió el rumor de que la Secretaría de Salud contratará una empresa externa para realizar trabajos de fumigación en contra del dengue.

Aclaró que se trata de una información extra oficial y que está pidiendo audiencia con el titular de Salud Vicente Joel Hernández Navarro para saber si ese rumor resulta cierto y de ser así, pedir una explicación del porque se tiene que pagar a una empresa privada cuando en el departamento de Vectores hay personal suficiente para realizar esas acciones preventivas de combate al mosquito que transmite el dengue.

“No lo he confirmado pero se dice que van a contratar a una empresa externa para llevar a cabo trabajos de fumigación, no lo he confirmado todavía pero de ser así es una situación que se nos hace un poco ilógico porque tenemos personal suficiente”.

Adelantándose a los hechos, y de ser cierto la contratación de una empresa externa para fumigar, Martínez Garza cuestionó entonces que el problema en la Secretaría de Salud no tendría que ver con el recurso financiero aún y cuando se ha escatimado en el equipo y material que necesitan los vectores para hacer correctamente su trabajo.

“No hagas cosas buenas que parezcan malas, te dan a entender que si contratan una empresa externa, que el problema no es el recurso, pero nosotros tenemos personal suficiente”.

El representante de los eventuales comparó la situación actual del dengue con la que se vivió en el 2013 cuando se dispararon los casos pero que al final, las cosas salieron bien sin necesidad de invertir ni contratar a empresas externas para hacer un trabajo que bien puede hacer el personal con que cuenta la Jurisdicción Sanitaria Uno.

“Hay personal, hay recurso humano, el material es lo que estamos pidiendo, y eso le corresponde a la jefa del departamento gestionar. Aquí el problema recurso financiero hay que aplicar más”.