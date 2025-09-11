Planean ofrecer incentivos a empresas que reduzcan el uso de plásticos en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 11 de septiembre.– Una iniciativa presentada en el Congreso de Tamaulipas propone adicionar una fracción al artículo 125 del Código para el Desarrollo Sustentable, con el fin de otorgar incentivos a las empresas que promuevan la reducción de plásticos de un solo uso.

Francisco Adrián Cruz Martínez, legislador de Morena, explicó que los estímulos estarían dirigidos a quienes implementen programas de reducción, sustitución o manejo responsable de plásticos. “El objetivo es promover prácticas sustentables y disminuir el impacto ambiental de los residuos sólidos en Tamaulipas”, señaló.

El diputado citó datos de la ONU que advierten que cada año se producen más de 400 millones de toneladas de plástico, de las cuales al menos 8 millones terminan en los océanos, afectando gravemente a la biodiversidad marina.

La propuesta toma como referencia acciones internacionales. En la Unión Europea se prohibieron cubiertos, platos y pajillas de plástico, además de establecer incentivos fiscales para empresas que adoptan materiales biodegradables o reutilizables.

También destacó los avances en países como Chile, Canadá y Costa Rica, que han creado programas nacionales de estímulos para sustituir plásticos desechables por alternativas sostenibles, logrando reducciones significativas en su consumo.

En contraste, Cruz Martínez expuso que en México se generan alrededor de 6 millones de toneladas de plástico al año, según datos de la Semarnat. Aunque más de 25 estados han implementado leyes para restringir plásticos desechables, persisten deficiencias en el manejo de residuos en municipios y en la cultura ciudadana.

“Los productos plásticos de un solo uso pueden ser sinónimo de conveniencia, pero el daño que causan, así como los desperdicios que generan su elaboración y distribución, los convierten en una gran amenaza para el medio ambiente y la salud humana”, afirmó el legislador.

Finalmente, sostuvo que es necesario fortalecer el marco legal con mecanismos que incentiven la adopción empresarial de prácticas responsables, pues los plásticos de un solo uso siguen siendo una de las principales fuentes de contaminación ambiental.