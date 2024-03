Persisten rezagos y carencias en escuelas, denuncia Mexicanos Primero

[ssba]

Por José Gregorio Aguilar

La vocera de la organización Mexicanos Primero, Luz Romano, reveló que la presente administración federal le quedó a deber al sector educativo en donde los niños de muchas escuelas no tienen lo básico para que se desarrolle el proceso aprendizaje y los alumnos puedan estudiar dignamente.

Enfatizó que hoy existen 26 mil 463 escuelas sin luz; 56 mil 109 sin agua, 43 mil 558 sin lavamanos y 5 mil 950 sin sanitarios “y las que no tienen luz si tienen lavamanos pero no tienen bomba o no tienen agua entonces no sirve de nada tener lavamanos. El presupuesto pareciera que es gigante, lo que pasa es que atiende a uno de los rubros más grandes del país que es el sistema educativo mexicano”.

Y subrayó: “es una cadena que te va explicando porque entonces los niños no tienen lo básico para aprender, que es una escuela digna donde tengan aires, ventilación suficiente donde exista luz para que puedan usar computadores si es que la tienen y principalmente donde haya una infraestructura que los trate con lo básico”.

La vocera de la organización subrayó la necesidad de atender con urgencia ese rezago que hay en las escuelas pero para ello sí es importante que para el gobierno realmente sea una prioridad la educación y en verdad le invierta más recursos en lugar de recortárselos.

“Por ejemplo, hay escuelas donde las niñas van a baños que no tienen agua y están en su periodo menstrual como hace esa niña para estar tranquila en su escuela, hay niños que están en escuelas donde el techo es de lámina está encerrada porque obviamente tienen que poner ese techo para que no se quemen los niños y no reciban los rayos solares directamente PERO no hay ventilación no hay luz no hay aires, entonces como pueden estudiar esos niños con temperaturas tan altas o tan bajas dependiendo del estado”.

Opinó finalmente que de nada sirve hablar de nuevas reformas educativas o de proyectos como la Nueva Escuela Mexicana si lo realmente básico no se está atendiendo.

“Entonces viene un gobierno seis años con su reforma educativa la nueva escuela mexicana y están creando cosas cuando lo básico no lo están atendiendo”.