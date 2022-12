Organizaciones Civiles denuncian intento de gobierno por legalizar aborto e ideología de género

Por José Gregorio Aguilar

Morena en el Congreso pretende aprobar un paquete de 50 iniciativas legislativas que legalizarían el aborto, la ideología de género y la restricción de la libertad religiosa en todo el país, denunciaron cerca de 200 organizaciones civiles como el Frente Nacional por la Familia, la Alianza Nacional de Padres de Familia, Hazte Sentir y Red Familia.

Dichas organizaciones fijaron su postura sobre el paquete de reformas constitucionales agrupadas bajo el término confuso de “Igualdad Sustantiva y Género”, que atenta de manera grave contra la vida, la infancia, la fe, la familia y las libertades de la mayoría de los mexicanos, según explicó Mario Romo, presidente de Red Familia.

No es la primera vez que las asociaciones civiles denuncian que el gobierno de México, a través del poder legislativo, intenta imponer la ideología de género, es decir, una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica, sino una construcción sociocultural.

A través de esta reforma constitucional se obligaría a modificar, dentro de un plazo no mayor a 6 meses, todas las leyes generales, federales, así como las constitucionales y leyes en todos los estados de la República.

“Esto es parte de una agenda internacional que nos quieren imponer aquí en México, no nos sorprendamos cuando esto empiece a ocurrir en México si no hacemos algo ahora para evitarlo. Esto aunque suene de ciencia ficción es una de las cosas, no la única, pero es una que quieren imponer desde el Congreso”.