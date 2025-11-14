Operativo antialcohol será permanente en Victoria, todos los días

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- A partir de este viernes, la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad de Victoria reforzará las acciones para prevenir accidentes viales con la puesta en marcha del Operativo de Prevención y Alcoholímetro, el cual permanecerá activo de manera continua hasta el próximo 6 de enero, anunció el coordinador operativo José Luis Arroyo Negrete.

“Estamos iniciando hoy con el operativo correspondiente al Buen Fin y se mantendrá en funcionamiento hasta el seis de enero. Durante todo este periodo estaremos trabajando en distintos puntos y horarios con el operativo antialcohol, complementándolo con las acciones de vigilancia del Buen Fin”, explicó el funcionario.

Arroyo Negrete precisó que los filtros de revisión no tendrán un horario fijo ni una ubicación permanente, pues la intención es sorprender y disuadir a los conductores que manejen bajo los efectos del alcohol. “Habrá presencia tanto en la mañana como en la tarde, en diferentes zonas de la ciudad. Estaremos trabajando todos los días para reducir los accidentes”, agregó.

Como parte de este esfuerzo, la Guardia Nacional se incorporó de manera formal al operativo, ampliando el alcance de las inspecciones y reforzando la capacidad de vigilancia. “Desde la semana pasada están colaborando con nosotros, lo que nos permite cubrir más áreas y llegar a un mayor número de ciudadanos”, detalló.

Finalmente, el coordinador operativo exhortó a los automovilistas a conducir con responsabilidad y evitar prácticas que pongan en riesgo su vida y la de los demás.

“La mayoría de los percances en Victoria están relacionados con el uso del celular al volante. Pedimos a la población que no lo utilice mientras conduce; si necesitan contestar una llamada o mensaje, háganlo con el vehículo detenido y en un lugar seguro, esa simple acción puede prevenir muchos accidentes”, concluyó.