Onappafa: decomiso de autos «chocolate» no es la solución

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El coordinador de la Organización Nacional para la Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), Benito Villela Sáenz, afirmó que los operativos de decomiso de vehículos de procedencia extranjera no representan una solución al problema, luego de la derogación del decreto de regularización.

El dirigente señaló que la organización mantiene confianza en que la Presidencia de la República escuchará la demanda ciudadana y dará continuidad al programa de nacionalización con tarifas económicas. “La solución es la regularización, no el decomiso”, subrayó.

Villela Sáenz adelantó que en los próximos días Onappafa presentará una propuesta formal ante la Secretaría de Gobernación y la Oficina de la Presidencia para que se retome el esquema de nacionalización, similar al decreto anterior, con una tarifa accesible para las familias mexicanas.

Uno de los principales obstáculos, explicó, es el anexo 22 de la Secretaría de Hacienda, que establece una lista de precios estimados para la importación definitiva de vehículos. Dichos valores elevan los impuestos hasta en 70 o 75 mil pesos, lo que hace inalcanzable el proceso para la mayoría de los propietarios. La propuesta de Onappafa es que se elimine esa lista y se considere el valor factura de los automóviles, lo que abarataría el trámite.

El coordinador recordó que miles de vehículos quedaron sin regularizar tras el vencimiento del decreto, por lo que urge un mecanismo que permita incorporarlos al padrón nacional. “El decomiso no resuelve nada; lo que necesitamos es un programa de nacionalización accesible”, insistió.

Finalmente, Villela Sáenz reiteró que Onappafa seguirá defendiendo la regularización como la vía más justa para atender la problemática de los autos americanos en circulación, evitando que las familias pierdan su patrimonio y garantizando que el Estado obtenga ingresos fiscales de manera ordenada.