Obras Públicas mantiene ritmo en Victoria: invertirán más de 200 mdp y continuarán trabajos en 2026

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya, informó que los trabajos de pavimentación, recarpeteo y bacheo continuarán de manera permanente en la capital tamaulipeca, con obras proyectadas para este año y el próximo.

Cepeda Anaya detalló que actualmente las cuadrillas se encuentran activas en diversos sectores de la ciudad. “Este año estamos iniciando en la colonia Pedro Sosa, andamos trabajando, vamos a trabajar en Luis Quintero, vamos a trabajar en Lomas Calamaco y en la Luis Echeverría”, señaló, al destacar que el avance de los trabajos se mantendrá durante los próximos meses.

El funcionario precisó que estas acciones incluyen “pavimentaciones, recarpeteos, bacheos y recarpeteos de las calles”, y que algunas de las obras actuales estarán concluyendo en el primer trimestre del próximo año.

“Vamos a andar terminando igual en marzo, abril y el año que entra vamos a continuar”, afirmó.

Al ser cuestionado sobre la inversión destinada este año, Cepeda Anaya explicó; “Contando con lo que es el boulevard, que también es una pavimentación, se está hablando de alrededor de 200 millones, más o menos, de pesos para acá”.

Añadió que se prevé una cantidad similar para el próximo año: “La misma inversión o algo similar para el próximo, vamos a esperar a que llegue el 2026, seguramente va a ser más o menos lo mismo”, dijo.

El secretario confirmó que los trabajos continuarán durante 2026 con nuevas etapas del boulevard y más rehabilitaciones en distintas calles de la ciudad. “Vamos a continuar con otra etapa del boulevard y vamos a continuar rehabilitando algunas calles aquí en la capital”, puntualizó.