Niegan que MC postulara a Carlos Canturosas como candidato al Senado

Por José Gregorio Aguilar

La alcaldesa de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal negó que su hermano Carlos, será postulado por Movimiento Ciudadano como se ha especulado en los últimos días.

“Somos hechura de Morena y del gobernador Américo Villarreal”, dijo al ser entrevistada en esta capital.

Aseguró que el ex presidente municipal de Nuevo Laredo no ha tenido ningún acercamiento con el partido Naranja por lo que reafirmó que, si su hermano sigue en la política, será por Morena.

“No puedo hablar por mi hermano pero él no ha tenido ningún acercamiento con Movimiento Ciudadano, nadie de ese partido se ha acercado a él; si mi hermano sigue en la política será por Morena y con la anuencia del señor gobernador somos aliados y somos hechura del gobernador”.

Cabe mencionar que ambos personajes, Carmen Lilia y Carlos, aparecen como punteros en las encuestas para la elección a la alcaldía y la senaduría respectivamente, por lo que la alcaldesa reiteró que su lealtad está con Morena y con el gobernador.

Aunque consideró que su hermano es un excelente perfil para la Senaduría, aclaró que la candidatura se definirá a través de las encuestas y por ende habrá que esperar los tiempos.

«Carlos en su momento hizo un excelente papel como presidente municipal, también su carrera política iba en ascendencia, desafortunadamente saben que pasaron malos gobiernos y hubo una persecución política y frenaron un poco su andar y afortunadamente él está trabajando más confiado y con tranquilidad».

En cuanto a sus aspiraciones políticas, Carmen Canturosas aceptó que buscará la reelección a la alcaldía, toda vez que en todas las encuestas que se han publicado se encuentra en primer lugar, sin embargo, la más importante y con más fuerza es la del INEGI, donde Nuevo Laredo está en los primeros lugares entre los municipios con mejor respuesta por parte de la alcaldía a los ciudadanos.

«Esa se hace cada tres meses, para mí es un compromiso, mes con mes estoy trabajando con mi equipo, pidiéndoles que sigamos haciendo lo que mismo, que sigamos dándole resultados a la gente», concluyó.