Morena plantea reforma electoral: plurinominales y reducción de costos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El presidente del Consejo Político Estatal de Morena, Rómulo Pérez Sánchez, anunció que el partido impulsará una reforma electoral que incluya la revisión del sistema de legisladores plurinominales y la reducción del financiamiento público a partidos y elecciones, garantizando al mismo tiempo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

Señaló que la representación plurinominal debe ser definida por la ciudadanía y no por las cúpulas partidistas. “Hay quienes llegan al Congreso sin respaldo social, sin caminar las calles ni pedir el voto; eso es lo que queremos replantear desde Morena”, expresó.

Pérez Sánchez subrayó que la discusión de la reforma será uno de los temas centrales del próximo periodo legislativo que inicia el 1 de febrero, y adelantó que Morena convocará a un debate abierto y plural para construir consensos.

Entre los puntos que se pondrán sobre la mesa, destacó la necesidad de reducir los costos de las elecciones y del financiamiento a partidos políticos, sin que ello implique limitar las funciones del INE ni vulnerar su independencia.

“El Comité Ejecutivo Nacional ha planteado también disminuir los recursos destinados a los procesos electorales y a los partidos, pero cuidando que el INE mantenga su operación y autonomía”, puntualizó.

El presidente del Consejo Político Estatal reiteró que todos estos cambios deberán discutirse de manera amplia y transparente en el Congreso de la Unión, con la participación de todas las fuerzas políticas y de la sociedad