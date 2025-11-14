Morena impulsa firmas para enjuiciar a Cabeza de Vaca: “Es un abuso y un acto de cinismo»

Por José Gregorio Aguilar

Jueves 13 de Noviembre del 2025

El diputado federal de Morena y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, anunció una iniciativa ciudadana para reunir firmas que serán enviadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de exigir que el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se resuelva conforme a la ley.

En rueda de prensa en la capital tamaulipeca, Gutiérrez Luna acusó que el exmandatario panista, quien radica en McAllen, Texas, desde su autoexilio, es custodiado por 36 agentes estatales, con un costo mensual de 1 millón 750 mil pesos al erario público desde 2022.

“Es inconcebible que los policías custodien a un prófugo con órdenes de aprehensión y ficha roja de la Interpol, cuando deberían estar cuidando al pueblo. Es un abuso y un acto de cinismo”, enfatizó.

El legislador mostró documentos oficiales que confirman la protección otorgada al exgobernador, y criticó que Cabeza de Vaca haya negado públicamente los hechos.

“Además de corrupto, es un mentiroso consuetudinario”, sentenció.

Gutiérrez Luna exhortó a la ciudadanía a participar en la consulta, asegurando que “la voz del pueblo debe ser escuchada”. A partir de este domingo se instalarán módulos en plazas y espacios públicos de Tamaulipas para recabar firmas.

El diputado también confirmó que se tomarán acciones legales en torno al huachicol fiscal, donde se investiga la posible participación del exgobernador en esquemas de robo de combustible. Estas acciones serán encabezadas por el diputado local Humberto Prieto.

Francisco García Cabeza de Vaca enfrenta diversas acusaciones de corrupción y delincuencia organizada. Aunque vive en Estados Unidos, mantiene custodia oficial pagada por el gobierno de Tamaulipas, lo que ha generado críticas de sectores políticos y sociales que consideran este hecho un privilegio injustificado para un prófugo de la justicia.