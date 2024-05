Mientras que la CTM pide no votar por candidatos de Morena, la Croc se la juega con el partido guinda

Por José Gregorio Aguilar

Mientras que la CTM en Tamaulipas, pidió a la base trabajadora no votar por los candidatos de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, que disputan un cargo al Congreso de la Unión, el dirigente estatal de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) Gregorio Pego, afirmó que esta organización se la juega con Morena y sus candidatos, tal como lo ha hecho ya desde hace varios años.

Aunque por muchos años la CROC ha sido uno de los brazos políticos del antes poderoso Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la actualidad la situación es muy diferente, y la mayoría de los líderes sindicales abiertamente ya se han inclinado por el partido guinda porque afirman ya ha dado muestras de favorecer a los trabajadores.

Dijo Gregorio Pego que al menos en 24 estados del país hay concordancia por apoyar al proyecto presidencial de Morena y sus candidatos en esas entidades

“Esto ha levantado mucho a favor de Claudia, tenemos relación y comunicación con 24 estados, donde todos los dirigentes estatales reafirmamos que estamos con Morena y de una forma a otra cada uno se está moviendo también para tener posiciones políticas, en este caso, tu servidor como regidor en Tampico”.

De hecho, Gregorio Pego, aparece como candidato a regidor en la planilla de Mónica Villarreal en Tampico.

“Nosotros somos morenistas, estamos en el proyecto de Américo, en el proyecto de Claudia y aquí en Tampico con el proyecto de Mónica Villarreal, candidata de Morena a la alcaldía”.

Cabe mencionar que el pasado 1 de Mayo, en el marco del Día del Trabajo, el dirigente de la CTM Edmundo García Román, fue reiterativo en su discurso al pedir a los trabajadores y sus familias no dar ni un voto para los candidatos de Morena tras considerar que el gobierno federal trata como enemigos a los trabajadores y lo demostró cambiando la ley federal del trabajo

“Yo los invito a que reflexionemos para que así en la próxima elección no le demos ningún voto a los candidatos a diputados y senadores que son los que os están perjudicando por instrucciones del que atiende en Palacio Nacional, que no les demos nuestro voto, ni un voto para Morena, ni para el verde, ni para el partido del trabajo, ni para movimiento ciudadano; ninguno de sus satélites que gracias a estos diputados vendidos que hacen causa común con Morena tienen mayoría, por eso necesitamos detener eso, no pueden seguir cambiando leyes”.