Le tiembla la mano a la SET No descontará sueldo a faltistas

Por José Gregorio Aguilar

La secretaria de Educación Lucía Aimé Castillo Pastor afirmó que no habrá sanciones de ninguna índole para los maestros que hicieron puente y faltaron a su trabajo el pasado lunes 30 de septiembre.

Según ella lo más importante es que si alguna institución “por confusión”, no laboró en esa fecha, que su directivo haga un planteamiento para conocer la forma en que recuperará el día no laborado.

“No creo que tengamos que hablar necesariamente de sanciones en este momento porque al final del día lo más importante es garantizar que se cubran contenidos y los espacios; si hubo confusiones en alguna institución que haga el planteamiento de cómo lo va a recuperar y tenemos todavía espacio en el calendario escolar para cumplir con ello”.

De hecho, para la funcionaria es muy probable que si los maestros faltaron ese día fue por «confusión», por el cambio de asueto al 1 de octubre,

«Y esto presentó en algunas regiones del Estado el que hubiese la confusión sobre la posibilidad de tomar el día lunes como parte del receso escolar».

Sin embargo es obvio que los docentes, apoyados por el sindicato que en algunos casos los convocó a «reuniones sindicales» ignoraron el exhorto y la recomendación de la SET de no hacer puente el lunes toda vez que el día inhábil oficial fue el martes 1 de octubre.

De tal manera que la titular de la SET prefirió informar que «pedirá un informe preciso a supervisores y jefes de sector sobre las causas por las cuales los docentes se ausentaron de las aulas para a partir de ahí desarrollar actividades que permitan la recuperación del tiempo», sabiendo que esa desobediencia debería implicar un descuento salarial.

Según Lucía Aimé, fue poco el porcentaje de escuelas que no laboraron ese lunes «porque así me lo participaron varias de las regiones tanto del sur como en la frontera chica hubo una presencia del 99 por ciento todavía no tengo datos de otras regiones donde pudiese haberse presentado una situación distinta».

Finalmente, cuestionada sobre si los maestros de la Sección 30 que ignoraron su autoridad y violentaron el calendario escolar vigente, incurrieron en un acto de rebeldía, la secretaria de Educación respondió: «no puedo determinar que se trate de un acto de rebeldía porque finalmente la decisión sobre la ausencia ese día tuvo que ver con una serie de elementos de confusión. Yo en realidad haré un exhorto y petición porque tenemos un calendario escolar que nos dice que días si y que días no laboramos”.