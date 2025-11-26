La fiscalía necesita transformación y cercanía a la gente

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La aspirante a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Marisol Ivette Borja Lara, afirmó que su decisión de competir por el cargo responde a la necesidad de transformar la institución desde adentro. “Con mi inquietud y mi interés para pertenecer o para dirigir la Fiscalía General de Justicia del Estado”, dijo.

Con más de dos décadas dentro de la dependencia, Borja Lara destacó su experiencia interna: “Tengo más de 20 años de servicio”, recordó, y detalló que actualmente se desempeña como titular de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Homicidio de Alto Impacto.

Al evaluar el proceso de selección, la funcionaria consideró que se trata de un momento relevante para la institución.

“Es un proceso histórico, la verdad, transparente y estoy muy agradecida con este proceso”, expresó.

Borja Lara aseguró que la Fiscalía necesita una reestructuración profunda. “Estoy segura de que la Fiscalía de Justicia necesita un cambio, un cambio real, necesita una transformación, una especialización y sobre todo una cercanía para la ciudadanía. Vamos a lograrlo”, afirmó.

Aunque en el entorno político algunos cuestionan si existe igualdad de condiciones entre los finalistas, la aspirante rechazó que todo esté definido de antemano.

“Sí, hay oportunidad”, sostuvo.

También subrayó que su participación es totalmente técnica, “Vengo de la Fiscalía, tengo más de 20 años de servicio, no tengo ninguna aspiración política”, concluyó.