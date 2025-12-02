“Fiscalía refuerza su compromiso»

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de diciembre.– En su primera conferencia de prensa tras asumir el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, Eduardo Govea Orozco afirmó que su gestión se caracterizará por la firmeza. Aseguró que “no le temblará la mano” para proceder en casos que involucren a funcionarios públicos y subrayó que actuará sin distinciones políticas.

El nuevo fiscal destacó que uno de los ejes centrales de su administración será la atención a los casos de personas desaparecidas, problemática que calificó como prioritaria. Señaló que en las primeras horas de su gestión ya ha sostenido encuentros con colectivos y personas vinculadas al activismo en defensa de víctimas.

Govea Orozco reconoció el trabajo de la Fiscalía durante el periodo anterior, al mencionar que “ha tenido avances importantes” pero también retos que aún deben ser atendidos. Indicó que su equipo dará continuidad a los esfuerzos con seriedad, objetividad y respeto al debido proceso.

“Privilegiaremos al máximo el debido proceso en todos los casos”, expresó, al asegurar que cualquier investigación se conducirá con rigor legal. Añadió que su prioridad será garantizar que cada procedimiento tenga un cauce correcto para fortalecer la confianza ciudadana.

Respecto al tema de los desaparecidos, el fiscal explicó que revisará el estatus de las investigaciones en curso y evaluará el desempeño del área encargada de atender estos delitos. Mencionó que esta revisión podría incluir la propuesta de incrementos presupuestales para mejorar su operación.

Govea Orozco dijo que ya comenzó a recabar información necesaria para conocer a detalle las acciones emprendidas y los resultados obtenidos hasta ahora. Su intención, afirmó, es detectar áreas de oportunidad y fortalecer los mecanismos de búsqueda y acompañamiento a las familias.

Sobre posibles investigaciones que involucren a funcionarios, el fiscal descartó distinciones partidistas. Aseguró que cualquier actuación será parte del trabajo operativo de la institución y no responderá a criterios políticos. “No es un tema contra funcionarios panistas ni de ningún otro partido”, puntualizó.

Finalmente, reiteró que su administración se enfocará en mejorar las capacidades institucionales, reforzar la atención a víctimas y garantizar que la Fiscalía actúe con independencia. Con ello, dijo, buscará consolidar una procuración de justicia más efectiva y cercana a la ciudadanía.