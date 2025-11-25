La Fiscalía de Tamaulipas inhabilita a tres servidores públicos por faltas administrativas

  • martes, 25 de noviembre de 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, el Órgano Interno de Control (OIC) emitió sanciones de inhabilitación contra personal de la Institución, tras comprobarse que incurrieron en faltas administrativas no graves.

Estas medidas se aplicaron a tres servidores públicos, luego de determinar que hubo daño al patrimonio y conductas contrarias al Código de Ética, por lo que se impusieron sanciones que contemplan periodos de inhabilitación que van de 3 a 6 meses, durante los cuales las personas sancionadas no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

Con acciones como estas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Órgano Interno de Control, reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la integridad institucional y la rendición de cuentas, garantizando que las personas servidoras públicas actúen conforme a la ley y los principios que rigen a la institución.

 

También te puede interesar

Propone diputado Víctor García fortalecer la Ley de Atención e Inclusión para personas con Espectro Autista en Tamaulipas

  • 25 de noviembre de 2025

Contribuye la UAT al desarrollo energético de Tamaulipas

  • 25 de noviembre de 2025

Estiman impacto económico de tareas domésticas y de cuidado en Tamaulipas

  • 25 de noviembre de 2025

Tamaulipas aplicará diagnóstico académico y encuesta a padres para reforzar el ingreso a preparatoria

  • 25 de noviembre de 2025

Diputada impulsa registro estatal de agresores para proteger a mujeres y menores en Tamaulipas

  • 25 de noviembre de 2025

Envía un comentario

Twitter