La Fiscalía de Tamaulipas inhabilita a tres servidores públicos por faltas administrativas

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que, el Órgano Interno de Control (OIC) emitió sanciones de inhabilitación contra personal de la Institución, tras comprobarse que incurrieron en faltas administrativas no graves.

Estas medidas se aplicaron a tres servidores públicos, luego de determinar que hubo daño al patrimonio y conductas contrarias al Código de Ética, por lo que se impusieron sanciones que contemplan periodos de inhabilitación que van de 3 a 6 meses, durante los cuales las personas sancionadas no podrán desempeñar empleos, cargos o comisiones dentro del servicio público.

Con acciones como estas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través del Órgano Interno de Control, reafirma su compromiso permanente con la transparencia, la integridad institucional y la rendición de cuentas, garantizando que las personas servidoras públicas actúen conforme a la ley y los principios que rigen a la institución.