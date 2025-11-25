Diputada propone penalizar cirugías plásticas en menores de edad

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En una iniciativa que busca poner un alto a los riesgos que conllevan las cirugías estéticas en adolescentes y niñas, la diputada de Morena, Guillermina Magaly Deandar Robinson, presentó una propuesta legislativa para prohibir procedimientos cosméticos en menores de edad en todo el país.

Deandar Robinson argumenta que estos procedimientos ponen en riesgo la vida y la salud de quienes aún no han alcanzado su desarrollo completo. Según su exposición, la iniciativa pretende “blindar la integridad física y psicológica de la infancia y adolescencia ante la creciente presión social por alcanzar ‘estándares de belleza’”, dijo.

La propuesta impulsa reformas a la normativa que regula la práctica médica estética, con la intención de prohibir expresamente cualquier cirugía cosmética en personas menores de 18 años, salvo procedimientos reconstructivos por razones de salud o malformaciones congénitas. Deandar Robinson sostiene que la ley debe poner “criterios claros y sanciones severas” para quienes violen esta prohibición.

La urgencia de la reforma se enmarca en casos recientes ocurridos en México que han resultado en tragedia. Por ejemplo, la muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, una adolescente de 14 años que falleció tras someterse a una cirugía de implantes mamarios en Durango. Su padre denunció que la madre autorizó el procedimiento sin su consentimiento y que el médico, además, no contaba con ética ni supervisión adecuada.

Este caso provocó un gran impacto público y llevó al Congreso de Durango a aprobar la denominada “Ley Nicole”, que sanciona con penas de cárcel a quienes realicen cirugías estéticas a menores.

La iniciativa de Deandar Robinson subraya que no basta con leyes aisladas por entidad, “se requiere un marco nacional que proteja a toda la infancia mexicana y evite que clínicas y profesionales inescrupulosos sigan operando bajo impunidad”, expuso.

En sus propias palabras, la diputada advirtió: “No podemos permitir que nuestra niñez sea objeto de modas, presiones sociales o intereses económicos disfrazados de belleza. Su salud y su vida valen más que una tendencia”, dijo ante el pleno.

La propuesta será discutida en comisiones del Congreso en los próximos días.