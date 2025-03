Juntan firmas para detener la legalización del aborto en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Abogados y pastores evangélicos de El Mante levantaron 890 firmas de ciudadanos que se oponen a que el Congreso de Tamaulipas apruebe la legalización del aborto, y esperan recabar más firmas para tratar de impedir que el tema avance en el Estado.

Arturo Trujillo Martínez, presidente del Colegio de Abogados de El Mante, señaló que se trata de muchas personas que están “totalmente en contra de lo que llaman interrupción legal de un embarazo”.

El litigante señaló que no por el hecho de que el partido Morena impulse el aborto legal, tema que ya avanzo en otros estados de la República, no quiere decir que tenga, la razón porque no está fundado y motivado en la ciencia ni en ningún otro aspecto.

Dijo que los inconformes ya se entrevistaron con la diputada local Mercedes del Carmen Guillén, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para pedir que interceda por ellos y comunique al Congreso del Estado la oposición al tema del aborto.

Trujillo Martínez indicó que el ISSSTE está enviando oficios para establecer en Tamaulipas las llamadas clínicas seguras del aborto, con lo cual se pretende legalizar la práctica de dicho procedimiento.

“En lugar de aborto, estamos pidiendo que en lugar de eso se ofrezca la vasectomía gratis y ligaduras gratis y con eso tendrán la libertad que quieran para tener una vida sexual sin medida”.

El abogado dijo que con el respaldo de varios pastores evangélicos reunirán más firmas para entregar a los diputados locales de Tamaulipas esperando que no aprueben la ley que permitirá a las mujeres interrumpir el embarazo en contra de quienes se manifiestan a favor de la vida.