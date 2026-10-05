Judith Méndez llama a la unidad entre Morena y el Partido Verde

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Ante el escenario de definición de aspiraciones políticas, la diputada local Judith Katalyna Méndez Cepeda hizo un llamado a mantener la unidad entre quienes forman parte de Morena y el Partido Verde, además de actuar con prudencia para evitar descalificaciones entre los propios integrantes de estas fuerzas políticas.

La legisladora consideró necesario que quienes tengan interés en participar en futuros procesos electorales conduzcan sus expresiones con responsabilidad y eviten afectar a otros compañeros que también puedan manifestar alguna aspiración.

“Pues denostar o no se pueden denostar a los compañeros aspirantes, entonces hay que ser muy cuidadosos con eso porque puede tener consecuencias”, señaló.

Méndez Cepeda insistió en que el proceso debe desarrollarse sin confrontaciones entre quienes forman parte de los grupos políticos vinculados a estos partidos, particularmente ante las distintas aspiraciones que puedan surgir.

La diputada, integrante actualmente del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas, de acuerdo con el registro oficial del Poder Legislativo, reiteró su llamado a mantener la cohesión entre ambas fuerzas.

“Seguir haciendo el llamado a la unidad a todos y todas las compañeras, tanto de Morena como del Verde”, expresó.

La legisladora evitó profundizar sobre casos particulares y centró su postura en la necesidad de que quienes aspiren a algún cargo mantengan una conducta cuidadosa en sus declaraciones, con el propósito de evitar que las diferencias internas escalen y afecten la relación entre los integrantes de ambas fuerzas políticas.