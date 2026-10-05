Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.- Alumnos de educación básica de San Fernando toman clases prácticamente en el olvido, ya que las instalaciones escolares no cuentan con energía eléctrica desde hace varias semanas, denunció la diputada local Marina Ramírez Andrade, del Partido Acción Nacional.

Aseguró que las escuelas están ubicadas en campos pesqueros, donde se enfrentan situaciones de pobreza y malas condiciones de vida.

La diputada local señaló que los alumnos se han visto forzados a tomar clases al aire libre a pesar del calor y ahora expuestos a las lluvias.

«Tenemos dos escuelas que tienen, una de ellas desde que inició el periodo escolar, que tienen un mes tomando clases afuera, y ahorita pues ya se compuso un poquito el calor pero imagínense las condiciones», expuso.

Ramírez Andrade dijo que al menos dos escuelas están en esta situación, sin embargo espera más información, ya que podrían ser más instituciones educativas las que permanecen operando sin energía eléctrica.

La legisladora dijo que está en espera de más reporte sobre más escuelas del área rural de San Fernando que padecen este problema.

Ramírez Andrade dijo que ni la Comisión Federal de Electricidad ni la Secretaría de Educación de Tamaulipas se han hecho responsables del problema.

Dijo que los padres de familia de ambas escuelas han tratado de regar el problema, ya que se trata de un transformador descompuesto, pero han pedido mil pesos por cada niño, situación que simplemente no corresponde porque no alcanza a las familias para cubrir ese costo.

«Los transformadores están tronando y las escuelas han estado sin clases o con los niños afuera», dijo.

La diputada panista señaló que esto se suma la mala situación económica de los campos pesqueros, lo cual no les permite cargar con el gasto de comprar un nuevo transformador.