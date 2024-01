ISSSTE Tamaulipas: de mal en peor

Por José Gregorio Aguilar

El presidente de la Asociación Nacional de Derechohabientes del ISSSTE (ANDEISSSTE) Venancio Morales Zúñiga, afirmó que a más de cinco años de que inició la administración federal, el ISSSTE no solo no mejoró, sino que empeoró el servicio que reciben los pacientes y derechohabientes.

Recordó que hace cinco años declaró que el ISSSTE se encontraba en fase terminal pero hoy está peor y basta con hacer recorridos a los diferentes hospitales de todo el país, incluyendo los de Tamaulipas; los hospitales son cinco años más viejos y en muchos casos se están cayendo.

“Hace cinco años decíamos que el ISSSTE se encontraba en fase terminal porque estaba desahuciado hoy decimos que está peor a los hospitales no se les ha invertido nada, son 5 años más viejos y se están cayendo. En Sonora por ejemplo, ayer con una ligera lluvia provoco goteras adentro del hospital en salas de espera y en pasillos y lo mismo pasó en Guerrero donde el hospital estaba en malas condiciones y tras el huracán Otis seguramente están peor”.

Dijo que los médicos y enfermeras de las clínicas y hospitales hacen mucho con tan poco ya que, como lo ha dicho en reiteradas ocasiones, los problemas por falta de medicamento, insumos y material de curación continúan, así como la falta de personal debido a lo cual existe sobre carga de trabajo

Continuamente, dijo Venancio Morales, recibe informes de la problemática del ISSSTE en los estados, incluyendo Tamaulipas y la situación no mejora y eso también es producto de la mala administración, de los malos servidores públicos.

A este respecto, aseguró que a la mayoría de las delegaciones estatales llegaron funcionarios que trabajan contrario a los principios de la Cuarta Transformación, y por eso no se ven los cambios ni se actúa en contra de las múltiples irregularidades que aún se cometen en esa institución federal.

“Lamentablemente la Cuarta Transformación no ha llegado a todos los Estados; en Tamaulipas no se puede, no ha llegado todavía”.

Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que en el sector salud, uno de los casos más extremos de corrupción, fue el Issste donde se metió hasta la médula. A pesar de que van 17 meses de reestructuración institucional no se ha podido terminar porque ha costado mucho enfrentar las resistencias al interior de esa institución.