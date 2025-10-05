Instalan Tribunal encargado de castigar jueces corruptos de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 5 de octubre.– El Tribunal de Disciplina Judicial de Tamaulipas quedó formalmente instalado tras su primera sesión de pleno, marcando el inicio de sus funciones y anunciando mano dura contra cualquier irregularidad en la justicia estatal.

Este organismo independiente, conformado por cinco magistradas y magistrados electos por voto ciudadano, tendrá la responsabilidad de vigilar y evaluar a jueces de Primera Instancia y Menores, además de resolver conflictos que surjan entre el Poder Judicial y su personal.

“Este Tribunal está dotado de independencia técnica y de gestión, con la atribución de emitir resoluciones en materia disciplinaria”, se recalcó durante la sesión, dejando claro que la corrupción judicial tendrá ahora un órgano que la perseguirá.

La magistrada Ludivina Aldape Garfias presidirá el tribunal, que también integra Luis Gerardo Uvalle Loperena, Alma Delia Gámez Huerta, Rosa Isela Cavazos Balboa y Jesús Manuel Castillo Quintanilla, quienes tendrán la autoridad de sancionar a los funcionarios que incumplan la ley.

El tribunal contará con dos órganos auxiliares: el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas y el Órgano de Evaluación del Desempeño Judicial, apoyados por la Dirección de Visitaduría Judicial, reforzando así su capacidad de fiscalización.

Su creación representa un cambio radical en el sistema disciplinario del Poder Judicial, con un mecanismo autónomo y confiable capaz de garantizar el cumplimiento de la ley y de sancionar a quienes falten a la ética judicial.

Con esta instalación, Tamaulipas envía un mensaje claro: la corrupción y las irregularidades en la función jurisdiccional serán vigiladas, castigadas y no quedarán impunes, apuntalando la transparencia y la confianza ciudadana en sus instituciones.