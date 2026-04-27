INE ajustará sueldos: 48 funcionarios ganan más que la presidenta

Por José Gregorio Aguilar

Domingo 26 de Abril del 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) deberá reducir las percepciones de al menos 48 funcionarios que actualmente ganan más que la presidenta de México, cuyo salario mensual es de 191 mil 846 pesos. La medida forma parte del llamado Plan B, que busca homologar los ingresos y evitar que consejeros y directivos superen el tope establecido por la Constitución.

El consejero Jorge Montaño Ventura reconoció que entre diez y doce áreas del organismo están por encima de la remuneración presidencial, lo que representa una diferencia del 36.89% respecto al sueldo bruto mensual de la mandataria.

El ajuste no solo impactará a los consejeros, sino también a 277 funcionarios adicionales, incluyendo subdirectores y homólogos, en un efecto de cadena dentro de la estructura del INE.

Montaño explicó que, pese a la reducción salarial, se mantendrán los bonos trianuales que se entregan durante los procesos electorales a quienes participan en las 300 juntas distritales y 32 consejos locales. Estos apoyos sustituyen el pago de horas extras, ya que la ley establece que en periodo electoral todos los días y horas son hábiles.

En cada proceso, el personal del INE se multiplica de 17 mil empleados permanentes a casi 50 mil, trabajando jornadas de 24 horas, siete días a la semana. “Es más fácil pagar un bono que cubrir horas extras, porque no nos daría el dinero”, sostuvo el consejero.

Con esta medida, el INE busca equilibrar sus finanzas internas y cumplir con la normatividad, sin afectar la operatividad de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios.