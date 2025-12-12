Impulsan reformas para proteger a jóvenes y ampliar programas de atención en Victoria

Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-

El decimosegundo regidor de Ciudad Victoria y presidente de las Comisiones de Juventudes y de Gobierno, Enrique Silva, anunció una serie de propuestas que serán presentadas ante el Cabildo con el objetivo de fortalecer la protección de menores, mejorar la normativa municipal y ampliar la cobertura de programas dirigidos al sector juvenil.

Silva explicó que una de las iniciativas principales será modificar el Reglamento de Diversiones.

“El primero, la modificación del reglamento de diversiones, en su artículo 26, donde contempla un privilegio que consideramos excesivo para los regidores y funcionarios públicos. Y lo que se busca es limitar este privilegio para que sea únicamente en ejercicio de sus funciones”, señaló.

Agregó que también propondrán reformar el artículo 54 del mismo reglamento para proteger a menores de edad en actividades circenses.

“Buscamos procurar el bienestar de los jóvenes no permitiendo que menores de edad participen en actividades de riesgo cuando vienen en circo. Se acostumbra que de repente muchachos trabajan ahí, pero que no sean en actividades de riesgo”, expresó.

Adelantó que presentarán un agregado al Plan Municipal de Desarrollo para transformar la actual Jefatura de Atención a la Juventud en una Dirección, debido a los resultados obtenidos y al crecimiento de la demanda.

“Actualmente es una jefatura de departamento que ha tenido grandes resultados, con 3,820 jóvenes atendidos de manera directa a través de sus programas y 1,266 jóvenes en tres semanas que ha estado funcionando el “lalobús” o el transporte para el desarrollo de la juventud”, indicó.

“Que los programas tengan un mayor margen de cobertura, si anteriormente podíamos llevar a cabo 20 pláticas, ahora podemos hacer el doble”, dijo.

Además, destacó que, con mayor presupuesto, el “lalobús” podría ampliar rutas y beneficiarios.

“Que podamos darle cobertura a cada vez más escuelas y que el transporte público poco a poco para los estudiantes sea de manera gratuita”, dijo.

El regidor informó que en Victoria viven 114 mil jóvenes de entre 10 y 29 años, por lo que la meta municipal es atender a por lo menos el 10%, es decir, 11,400 jóvenes.

“El objetivo es que podamos brindar la atención a 11,400 jóvenes, hemos atendido de manera directa con programas a 3,820 y recientemente hemos podido apoyar a 1,266 jóvenes con el lalobús”, explicó.

Añadió que el compromiso del alcalde permitirá que los programas sigan creciendo, “Si el alcalde está dispuesto a apoyar a los jóvenes, hay que ponerle proyectos en la mesa que le permitan ayudar a más jóvenes”, subrayó.

En este sentido comentó que, ya se preparan nuevos proyectos, principalmente uno enfocado en vincular a jóvenes con empleos sin que abandonen los estudios.

“Debemos buscar generar herramientas para que los jóvenes puedan trabajar y puedan estudiar de manera segura, que no abandonen la escuela”, expuso.

También impulsarán la creación del Consejo Municipal de la Juventud, previsto en la Ley Estatal de la Juventud.

“Queremos que el municipio cuente con un mecanismo de participación juvenil totalmente institucionalizado”, destacó.

Sobre la participación del sector, Silva aseguró que hay una notable reactivación tras la pandemia.

“Considero que están sintiendo un gran cambio, hoy intentamos revivir la participación cultural y deportiva. Estamos viviendo este proceso de reactivación de los jóvenes a la vida pública del municipio”, afirmó.

Incluso mencionó mayor interés en planteles como la Preparatoria Federalizada 1 y 2:

“Las primeras veces veíamos muchachos alejados de los proyectos, hoy son jóvenes con toda la disposición de participar”, dijo.

Finalmente, reiteró su compromiso con la juventud victorense, “Al final del día lo que buscamos es que los programas del municipio atiendan las causas de las problemáticas que tienen los jóvenes”, concluyó.