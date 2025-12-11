Anuncia SEDUMA cambio de sentido vial en calle Sierra Vista del Fracc. Villarreal.

Cd. Victoria, 11 de diciembre 2025. – La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Municipio, instaló señalización en la calle Sierra Vista, entre Av. Norberto Treviño y Aguas de Arriba del Fraccionamiento Villarreal, para el cambio vial a un solo sentido.

La Arquitecta Mariana Sierra Barrera, encargada de despacho, informó que la medida fue aprobada por integrantes del Cabildo local, a petición de vecinos del sector y estudio de condiciones de tráfico por integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

“El grupo colegiado de regidores determinó factible el cambio de sentido vial para mejorar la movilidad y seguridad en la zona. Personal de vialidad concluyó la instalación de la señalización y a partir de hoy entra en vigor” informó la funcionaria municipal.

Como medida preventiva, agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad instalarán un operativo preventivo y de información a automovilistas y motociclistas que utilizan la artería en referencia para evitar percances por el cambio de sentido de poniente a oriente.