Conalep Tamaulipas capacita a operadores de transporte híbrido y genera ingresos propios por 7 millones de pesos

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El director general del Conalep Tamaulipas, Fernando Arizpe, informó que la institución ha iniciado la capacitación de operadores para la nueva ruta de transporte híbrido en la capital, proyecto piloto que se replicará en el resto del estado.

Arizpe explicó que el programa incluyó formación teórica en atención al cliente, normas mecánicas y calidad en el servicio, además de prácticas en simulador y en unidades urbanas.

“El gobernador busca humanismo en los conductores, y por eso capacitamos a los 20 seleccionados de entre más de 60 aspirantes”, señaló. Los choferes recibieron certificados avalados por la Secretaría del Trabajo, que además otorgó becas para cubrir el costo de los cursos.

El proceso de capacitación tuvo una duración de dos semanas: cuatro días de teoría en Victoria y dos días de prácticas en Tampico. “Este modelo lo diseñamos para el proyecto, pero ya lo tenemos y puede aplicarse en futuras convocatorias, incluso para concesionarios privados”, añadió.

Arizpe destacó que uno de los objetivos de su gestión es obtener ingresos propios mediante cursos y certificaciones, además de la formación académica regular. “Este año vamos a cerrar con alrededor de 7 millones de pesos en ingresos por cursos y certificaciones, y traemos un plan para ampliar la oferta en 2026”, dijo.

El Conalep cuenta con certificaciones de la Secretaría del Trabajo (STP-3), del sistema Conocer y de CertiPort Global, lo que le permite diseñar programas en diversas áreas, desde transporte hasta tecnologías de la información. “Queremos que todos los burócratas se certifiquen en TI y también llevar estas certificaciones al sector productivo”, adelantó.

Finalmente, el director informó que el comité estatal de vinculación empresarial mostró interés en ampliar la colaboración con Conalep para aprovechar su capacidad de diseño de cursos y certificaciones, consolidando a la institución como un actor clave en la formación técnica y en la generación de ingresos propios.