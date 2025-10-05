Fernando Arizpe reconoce baja participación de padres en reuniones escolares

Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamps.-

El director general del CONALEP Tamaulipas, Fernando Arizpe, reconoció que uno de los retos persistentes en el sistema educativo es la limitada participación de madres y padres de familia en reuniones escolares. Señaló que, aunque algunos tutores están comprometidos, otros se mantienen ausentes incluso ante situaciones delicadas.

“Hay alumnos que están muy abandonados por sus padres, otros que sí están preocupados. Nosotros corremos todos los protocolos, uno de ellos es mandar llamar a los padres. Ha habido ocasiones en que no se quieren presentar, pero les exigimos hasta que acuden”, explicó.

Este fenómeno, aunque no es nuevo puesto que es común desde la educación básica donde hay marcado ausentismo de los padres en reuniones escolares donde a veces no van ni la mitad y luego los padres se muestran sorprendidos por acuerdos tomados en su ausencia, también se repite en la media superior.

Pero el caso del CONALEP, destacó el director general que al momento de inscribirse, los padres firman el reglamento de convivencia, lo que implica que están formalmente notificados de las normas escolares. Aun así, reconoció que la asistencia a juntas ronda entre el 50 y el 60 por ciento aunque ese porcentaje ha ido en aumento.

Finalmente, subrayó que el sistema mantiene una política de cero tolerancia ante situaciones que involucren a docentes, administrativos o estudiantes, y que los casos registrados han sido “muy particulares y no han trascendido”, gracias a la aplicación constante de los protocolos