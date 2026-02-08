Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de febrero.- Una reforma en materia de derechos humanos que se analiza en Tamaulipas busca enviar un mensaje de cero tolerancia frente a la violencia, especialmente contra niñas y mujeres, al colocar en el centro de la discusión la voz y el contexto de las víctimas.

La diputada local Lucero Deosdady Martínez López explicó que el eje de la propuesta es reconocer los entornos sociales en los que ocurren las agresiones, con el objetivo de que las leyes tengan un impacto real y no se queden en declaraciones.

La legisladora señaló que la responsabilidad de las autoridades no se limita a sancionar conductas, sino a prevenirlas mediante reglas claras que fortalezcan la convivencia y reduzcan los conflictos desde el ámbito más cercano a la ciudadanía.

En ese sentido, adelantó que se presentará un exhorto ante el pleno del Congreso para que los 43 ayuntamientos del estado revisen y actualicen sus bandos de policía y buen gobierno.

Martínez López advirtió que muchos reglamentos municipales se encuentran desfasados frente a la realidad actual, lo que dificulta su aplicación y debilita la capacidad de respuesta de las autoridades locales.

Explicó que cuando las normas son claras, vigentes y conocidas por la población, se aplican con mayor justicia y contribuyen a mejorar la convivencia en colonias y comunidades.

Finalmente, sostuvo que fortalecer el enfoque de derechos humanos y actualizar los reglamentos municipales son pasos necesarios para construir entornos más seguros y garantizar una mejor protección a la población tamaulipeca.