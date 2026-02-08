Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 8 de febrero.- Tamaulipas avanza en la elaboración de un nuevo inventario de emisiones contaminantes que permitirá identificar con mayor precisión dónde y cómo se genera la contaminación en el estado, un documento que se prevé esté concluido hacia finales de 2026.

Autoridades ambientales señalaron que este registro es clave para la toma de decisiones en materia de medio ambiente y salud pública, luego de años en los que la información disponible resultó insuficiente para dimensionar el problema.

El subsecretario de Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que como parte de este esfuerzo ya se encuentran listas para operar 12 nuevas estaciones de monitoreo ambiental en municipios con alta actividad urbana e industrial.

Estas estaciones permitirán un seguimiento constante de la calidad del aire y la identificación de los contaminantes que más afectan a la población, especialmente en zonas con incremento de enfermedades respiratorias y quejas ciudadanas.

El funcionario explicó que las mediciones serán continuas, lo que ayudará a construir un panorama más real de la contaminación a lo largo del año y no solo en periodos específicos.

Además, se contempla reforzar el monitoreo de las condiciones climáticas mediante la adquisición de pluviómetros, con el fin de entender cómo influyen factores como la lluvia y el viento en la dispersión de contaminantes.

Becker Hernández recordó que el último inventario fue actualizado en 2023, por lo que el nuevo registro busca cerrar ese vacío de información y sentar las bases para políticas públicas más efectivas.