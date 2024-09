Hasta ahora no hay riesgo de dengue en Vulcanizadoras y yonkes: SST

Por José Gregorio Aguilar

El director de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios en la Coepris, Raúl Terrazas Barrazas, informó que se han incrementado las visitas a yonkes, vulcanizadoras y talleres mecánicos porque son establecimientos donde se pudiera reproducir con mayor facilidad el mosquito transmisor del dengue.

Estas acciones se llevan a cabo como una medida de prevención contra esta enfermedad luego de que la Secretaría de Salud revelara que los casos de dengue se han disparado significativamente y de que ciudad Victoria ocupa el primer lugar en casos con 192.

Terrazas Barrazas se refirió a la importancia de verificar a estos negocios donde en esta temporada se vuelve sumamente importante el mantenimiento y el saneamiento para evitar que haya depósitos donde se almacene agua y de pie a la reproducción de los mosquitos.

Hasta ahora no se ha encontrado evidencias de riesgos en dichos establecimientos “no, la verdad no, no hay una asociación directa entre este tipo de establecimientos y los casos de dengue, como que es más por la humedad”.

“Nos toca trabajar en la reducción de riesgos en estos lugares, es un trabajo muy fino por parte del secretario de Salud para reducir los riesgos; creo que hay una buena coordinación de todas las áreas, trabajamos de manera coordinada precisamente para reducir riesgos de casos de dengue y eso es algo que ha pedido el gobernador Américo Villarreal”.

Afirmó que en este año se está realizando un trabajo muy fino pero también muy coordinado, entre todas las áreas de la Secretaría de Salud y en lo que concierne a la Dirección de Evidencia y Manejo de Riesgos Sanitarios de la Coepris, le corresponde la verificación de este tipo de negocios.

“Cada quien hace la parte que le corresponde y la parte de Riesgos es precisamente eso, hacer las verificaciones donde puede reproducirse el vector y así cada una de las áreas trabaja en lo suyo”.

En todo el Estado, entre talleres mecánicos, vulcanizadoras y yonkes suman 500 establecimientos aproximadamente, mismos que están siendo visitados y verificados para concientizar a sus propietarios sobre la necesidad de evitar cacharros a la intemperie porque es en esos depósitos donde nace la larva que posteriormente se convierten en mosquitos que son los que transmiten el dengue.

“Son un poco más de 500 establecimientos en todo el estado, y todos tenemos que verificar y hasta ahora no se ha encontrado riesgos; mira, la información se cruza, si hay un aumento en casos de dengue en el sector de la ciudad, el área de epidemiología nos notifica y entonces nosotros procedemos a realizar más verificaciones en esa parte para hacer un trabajo muy fino”.