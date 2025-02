Hacen vivir pesadilla a mujer empresaria de Reynosa

Por: Carlos Carreño Ortiz

Reynosa, Tamaulipas.-

Joven empresaria de esta ciudad atraviesa por una verdadera pesadilla, al estar siendo obligada a cerrar un restaurante de su propiedad, luego de que el inmueble fuera vendido sin serle anunciado.

Se trata de la licenciada Perla Cáceres, propietaria del restaurante Azul, ubicado en la zona Centro de la ciudad y el cual opera desde hace 5 años.

Entrevistada por diversos medios de comunicación, reveló que todo empezó este mes, cuando se le hizo saber por parte del arrendatario que ‘alguien’ había comprado el inmueble y exigía que lo desalojara de inmediato.

“La ley me favorece en el sentido de que me debieron de haber notificado la venta del inmueble para ver si era mi deseo comprarlo, y en caso contrario, ahora sí ofrecerlo a otra u otras personas, pero eso no fue así, pues de un día para otro me dijeron que se había vendido y que los nuevos propietarios pedían que lo desalojara de inmediato”.

Agregó que una vez que pidió explicaciones a sus arrendadores, estos le informaron que la compra había sido efectuada por la senadora Maki Ortiz Domínguez, la cual exigía que se entregara el inmueble.

Añadió Perla Cáceres que la situación arreció luego de que un familiar, que actualmente se desempeña como diputado local, impulsara y aprobara una ley que beneficio a comerciantes ambulantes, pero ‘perjudicó’ al gobierno de Reynosa.

“Ese día que se hizo la aprobación de esta ley en beneficio de los comerciantes fui notificada que debía desalojar el inmueble donde está mi restaurant, que era una petición de la nueva dueña, Maki Ortiz Domínguez”.

Finalmente dijo Perla Cáceres que pide justicia en este caso, pues ella debió llevar mano en la compra de este inmueble, como lo establece el Código Civil, por ser la inquilina que a lo largo de estos últimos 5 años ha rentado el lugar.

“Sólo pido justicia y luchare por ella, pues no nada más se trata de mí, sino que tengo que luchar para que las personas que dependen de mí no se queden sin su fuente de empleo”.