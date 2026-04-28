Gobernador Américo Villarreal Anaya Confirma Normalización de la Situación en Reynosa Tras Disturbios

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.- El gobernador del Estado,Américo Villarreal Anaya, confirmó que la situación en Reynosa se encuentra plenamente normalizada tras una madrugada de disturbios que incluyó bloqueos, quema de neumáticos y ataques al sistema de videovigilancia.

En entrevista, el mandatario estatal aseguró que la ciudad ya opera con total normalidad y destacó el saldo blanco en cuanto a integridad física se refiere: “Afortunadamente, no tenemos ningún hecho que haya implicado heridos o pérdidas de vida”, subrayó.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos violentos consistieron en el uso de tractocamiones para obstruir vialidades principales y el incendio de llantas.

Ante esto, elementos de la Guardia Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena desplegaron un operativo conjunto para despejar las vías durante las primeras horas de este lunes.

Villarreal Anaya detalló que estos incidentes no fueron fortuitos, sino una reacción a los operativos de inteligencia que los tres órdenes de gobierno mantienen de forma coordinada en la zona fronteriza.

“Lo que me informan es que la ciudad de Reynosa se encuentra plenamente operativa en estos momentos”, afirmó el Gobernador, reiterando que la cooperación entre fuerzas federales y estatales continúa firme para garantizar la estabilidad social y la seguridad de las familias tamaulipecas.