Fuga de Gas LP en Jardín de Niños Activa la Alerta de Emergencia en Ciudad Victoria

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – Esta mañana, una fuga de gas LP en un Jardín de Niños generó la movilización de elementos y unidades del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil.

Al atender el reporte de la fuga de gas LP, los elementos de Bomberos acudieron al jardín de niños Gabriela Mistral.

Los elementos de Bomberos procedieron a revisar los tanques de gas LP, y tras concluir la revisión hasta descartar cualquier peligro, procedieron a desactivar la alerta.

El Cuerpo de Bomberos recomendó a la población que ante una fuga de gas LP es recomendable llamar a los servicios de emergencia o cerrar la llave de paso o válvula del tanque de gas.

De igual manera, de verse involucrados en una situación de ese tipo, exhortó a la población a apagar y desenchufar todos los aparatos eléctricos, ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas, y salir del lugar de inmediato.