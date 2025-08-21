Fuego de incendio forestal amenaza Área Natural Protegida para la Mariposa Monarca en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de agosto.-El Área Natural Protegida para la Mariposa Monarca en Tamaulipas está afectada por el fuego de un incendio forestal localizado en el Ejido Francisco I. Madero, con una daño preliminar de 34 hectáreas de superficie, informó hoy la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

De acuerdo a la dependencia federal, el fuego de este incendio sigue activo después de que el incendio inició el pasado 14 de agosto. Actualmente, tras siete días, solo 24 combatientes del Conafor trabajan en el sitio.

De acuerdo al reporte diario de Incendios Forestales, el fuego de la conflagración, registrada en el Ejido Francisco I. Madero, se encuentra en un 75 por ciento de control y en un 65 por ciento de liquidación.

La zona serrana del municipio de Jaumave, en el altiplano tamaulipeco, es considerada un área de importancia en el paso de la Mariposa Monarca que viene de Norteamérica y viaja hacia los bosques de Michoacán para hibernar. Dicha zona se considera de vital importancia como sitio de reproducción, alimentación y descanso del lepidóptero.

En Tamaulipas, desde el 2011, el gobierno estatal realiza una serie de acciones para protección de la Mariposa Monarca. En agosto del 2023 fue declarada como Área Natural Protegida una superficie total de 555 mil 737 hectáreas de los municipios de Jaumave, Palmillas Bustamante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ocampo, Tula y Miquihuana

Ahora, esta región está siendo amenazada por el fuego luego de la persistencia de las altas temperaturas en Tamaulipas.