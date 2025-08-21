Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 21 de agosto.-Aumentos en el precio de insumos como el diésel, agroquímicos y semillas, indispensables para la actividad agrícola, ha provocado que se dispare la inversión necesaria para producir cada hectárea, aseguró Ángel Lara Martínez, secretario de Organización de la Liga de Comunidades Agrarias en Tamaulipas.

Estas alzas, dijo, comprometen de manera grave la rentabilidad de las actividades agrícolas en la región. Lara Martínez dijo que las actuales condiciones hacen inviable continuar con las labores del campo y esperar ganancias.

El líder campesino advirtió que el precio del diésel ha alcanzado máximos históricos, y cada labor requiere entre 10 y 12 litros por hectárea, lo que multiplica los gastos. A esto se suma el encarecimiento de las semillas, pero ni la Secretaría de Agricultura ni la PROFECO regulan estos precios, lo que deja a los productores a merced del mercado.

“La situación es insostenible”, advirtió Lara Martínez, quien urgió al Gobierno federal a intervenir y pidió tomar medidas inmediatas para evitar el colapso del campo tamaulipeco.

Lara Martínez refirió que el aumento de los costos de producción ya está impactando la viabilidad del sector agrícola en la entidad. Insistió que, de no tomarse acciones, se corre el riesgo de una caída severa en la producción y el abandono de tierras cultivables.