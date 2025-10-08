Fortalecimiento del Poder Judicial en Tamaulipas

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA. – –

La presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López, informó sobre la reciente sesión del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas, en la que se turnaron expedientes a las distintas Salas para su atención.

Transformación hacia una Justicia más Accesible

Contreras López resaltó que este trabajo refleja el compromiso del Poder Judicial de dar cauce a los asuntos con rigor, dedicación y transparencia.

Subrayó que cada sesión del Pleno es un paso más en la transformación de un Poder Judicial cercano, confiable y al servicio de la ciudadanía.

Cabe recordar que los integrantes del nuevo Poder Judicial del Estado tomaron protesta el pasado 30 de septiembre del presente año en sesión pública, extraordinaria y solemne del Congreso del Estado.

En su mensaje, Contreras López se comprometió a transformar la justicia en una herramienta para el cambio social y la paz dentro del estado, priorizando la dignidad humana.