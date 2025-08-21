Fortalecen Medidas de Seguridad en Escuelas para Prevenir Vandalismo y Robos

Francisco Medina Guerrero

CIUDAD VICTORIA.-

Para evitar casos de vandalismo y robos en las escuelas, además del exhorto a directores, jefes de sector y supervisores para coordinar labores de vigilancia, también se van a conectar más cámaras de videovigilancia en los planteles escolares, aseveró el titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Miguel Ángel Valdez García.

“Estamos con las reuniones regionales, todos los directores, todos los jefes de sector y todos los supervisores, les exhortamos a que nos ayuden a coordinar la vigilancia”, refirió.

Si hay vandalización, dijo, que se levante la denuncia; “para que estas personas, amigas de lo ajeno, no vuelvan a incurrir en el ilícito”.

Además, reveló, se instalarán más cámaras de videovigilancia para inhibir ilícitos.

“Platicamos con Willy Zúñiga, con el representante del secretariado, (Titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública) y vamos a conectar más cámaras, o al C5 o al C4, estamos en ese esquema porque el último que se logró capturar aquí en Victoria, en la Escuela Francisco Madero, si no recuerdo mal, fue a través de una cámara que la directora mandó el video, y nosotros a seguridad pública y dieron con él”, detalló.

“Entonces vamos a aumentar las cámaras, vamos a seguir lo que se logró el convenio, de que haya patrullajes ahora en vacaciones por parte de la Guardia Estatal”, recalcó. Además, para evitar la impunidad, destacó Valdez García, se debe presentar la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia.

“Que los directores levanten la denuncia, les estamos instruyendo porque eso es lo que hace que se termine el ciclo”, mencionó.