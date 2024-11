Fiscalía Anticorrupción acelerará carpetas contra ex funcionarios: Marco Gallegos

Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, Tamps.-

Las denuncias por el robo de recursos públicos en Tamaulipas deberán terminar en procesos penales, sobre todo con el relevo en la Fiscalía Anticorrupción, afirmó el diputado local Marco Antonio Gallegos, de Morena .

Señaló que se espera que se aceleren las investigaciones de presuntas irregularidades en áreas como salud, bienestar, deportes y otras secretarías.

Gallegos Galván apuntó que pronto se podrán ver avances y judicializar diversas carpetas de investigación contra ex funcionarios de la pasada administración panista del gobierno estatal.

Indicó que confía en el trabajo de Jesús Eduardo Govea Orozco como Fiscal Anticorrupción.

«Con el anterior Fiscal Anticorrupción no había ningún avance en las carpetas, nos informaba Govea que ahí estaban y no se les había agregado una copia más, de verdad, no se les había agregado un papel más”, dijo.

El diputado Gallegos Galván indicó que esas carpetas estaban en el olvido y ahora habrán que desempolvarse.

El morenista subrayó la relevancia de resolver los casos de corrupción por el daño económico al erario público y por el descontento de los ciudadanos.